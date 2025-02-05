Ege Denizi beşik gibi! Bir haftada 1000 defa deprem

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde son bir haftadır 'deprem fırtınası' yaşanıyor. Bölgedeki aktif yanardığı da tetikleyebileceği endişesi taşıyan depremlerden bazıları İzmir'den de hissediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar olan süreçte, Ege Denizi'nde 938 deprem kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 110, 2-3 arası 337, 3-4 arası 414 ve 4-5 arası 75, 5-6 arası 1 sarsıntı yaşandı.