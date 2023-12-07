Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah, güney açıklarında ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden; güney açıklarında ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın denizin kuzeyinde yarın gece saatlerinde, güneyinde ise cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.