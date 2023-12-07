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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah, güney açıklarında ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah, güney açıklarında ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden; güney açıklarında ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın denizin kuzeyinde yarın gece saatlerinde, güneyinde ise cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.