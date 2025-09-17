Ege Denizi için fırtına uyarısı!
Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji, Ege Denizi'nde meydana gelecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı ve cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.
"Rüzgarın, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor"
Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın (18.09.2025) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (18.09.2025) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, Cuma (19.09.2025) günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma (19.09.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir"