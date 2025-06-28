Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinde güneyden, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Güney Ege'de ise rüzgar yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, pazartesi sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.