DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 30 MAYIS: Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde, Girit Adası ile Datça arasındaki bölgede 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye kıyılarına yaklaşık 135 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 15,79 kilometre olarak ölçüldü.

Cihan Oruçoğlu
Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre deprem, saat 06.54'te meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü, Girit Adası ile Datça arasındaki bölge olarak belirlendi. Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığının 135,18 kilometre olduğu bildirildi.

Depremin yerin 15,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

