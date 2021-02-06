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Ege Denizi'nde 4,1 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem yaşandı

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında biri 4,1, diğeri 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 19.09'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti. 4,0 büyüklüğünde olan ikin deprem ise saat 21.22'de ve 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 