Ege Denizi'nde 4,1 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem yaşandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında biri 4,1, diğeri 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 19.09'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti. 4,0 büyüklüğünde olan ikin deprem ise saat 21.22'de ve 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.