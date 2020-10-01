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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum Kaymakamı Yılmaz, "Depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadı." dedi.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 63,63 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

Yer sarsıntısı 48,84 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadı. Bodrum'da hissedilmedi." dedi.

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Kaynak: AA

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