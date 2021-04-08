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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı, saat 03.33'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,93 kilometre olarak ölçüldü.

 

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