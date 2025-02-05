Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi peş peşe sallandı.

Saat 05.16 sularında 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Saat 05.21'de de merkez üssü yine Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Saat 05.28 sularında 3. bir depremin yaşandığı bildirildi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyurulurken, derinliği de 7 kilometre olarak açıklandı.