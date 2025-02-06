Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 06.36'da merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. Depremin çevre bölgelerde hissedilip hissedilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.