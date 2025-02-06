Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.36'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 06.36'da merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. Depremin çevre bölgelerde hissedilip hissedilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-06
Saat:06:36:39 TSİ
Enlem:36.59111 N
Boylam:25.60361 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FiLrTyrQgq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi