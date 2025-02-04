Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik Santorini Adası'nda 30 kilometrelik fay hattının aktif hale gelmesine neden olurken, uzmanlar, volkanik riskin düşük olduğunu belirtirken büyük bir deprem ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği uyarısında bulundu.
Ege Denizi 28 Ocak 2025’ten itibaren meydana gelen depremler ile beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 2023’teki felaketin ardından, Ege’de meydana gelen üst üste depremler, yeni bir afetin habercisi olma ihtimaliyle gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.