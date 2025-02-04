Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi 28 Ocak 2025’ten itibaren meydana gelen depremler ile beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 2023’teki felaketin ardından, Ege’de meydana gelen üst üste depremler, yeni bir afetin habercisi olma ihtimaliyle gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.