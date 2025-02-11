Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.58'de meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.
Ege Denizi'nde bu sabah saat 08.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Afetle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşandığına dair henüz açıklama yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-11
Saat:08:58:33 TSİ
Enlem:36.49472 N
Boylam:25.45528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/R8jWhvSpUD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi