Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)

Ege Denizi'nde bu sabah saat 08.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Afetle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşandığına dair henüz açıklama yapılmadı.