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Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)

Ege Denizi'nde saat 09:07'de, 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin 6.82 kilometre derinlikte meydana geldi.

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Ege Denizi'nde 09:07'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin yerin 6.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.