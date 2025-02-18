Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)
Ege Denizi'nde saat 09:07'de, 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin 6.82 kilometre derinlikte meydana geldi.
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Ege Denizi'nde 09:07'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin yerin 6.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-18
Saat:09:07:59 TSİ
Enlem:36.46472 N
Boylam:24.8275 E
Derinlik:6.82 km
Detay:https://t.co/AE1Hhhhghk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi