Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.46'da ve 6,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4 deprem daha yaşanmıştı

Ege Denizi'nde ilk deprem sabah saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde gerçekleşirken, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Daha sonra saat 11.35'te 5,1 büyüklüğünde, saat 16.10'da da 4,7 büyüklüğünde iki deprem daha yaşanmıştı.