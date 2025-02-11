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Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)

Ege Denizi'nde bu sabah saat 09.00'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Ege Denizi'nde bu sabah saat 09.00’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkezi Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.