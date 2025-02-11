Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)
Ege Denizi'nde bu sabah saat 09.00'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Ege Denizi'nde bu sabah saat 09.00’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkezi Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-11
Saat:09:00:24 TSİ
Enlem:36.61972 N
Boylam:25.69139 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/cntsMNGEjR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi