Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 04.39'da ve 16,37 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,68 kilometre olarak ölçüldü.

Datça açıklarında dün de sabah 9.00 ile akşam 23.42 saatleri arasında 4 ile 4,4 büyüklüğünde 5 deprem kaydedildi.

Son zamanlarda çok sayıda deprem meydana gelen bölgede 8 gün içinde 3,7 ile 5,5 büyüklüğünde çok sayıda deprem oldu.