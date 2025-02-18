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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)

Ege Denizi'nde bu sabah saat 07.46'da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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Ege Denizi'nde bu sabah 07.46'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

 