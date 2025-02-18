Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)
Ege Denizi'nde bu sabah saat 07.46'da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
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Ege Denizi'nde bu sabah 07.46'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-18
Saat:07:46:54 TSİ
Enlem:36.71639 N
Boylam:25.87944 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Lpmrwwag5E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi