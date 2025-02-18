Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)

Ege Denizi'nde bu sabah 07.46'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.