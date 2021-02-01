Ege Denizi'nde bir deprem daha
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 16.10'da ve 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ege Denizi'nde sabah saat 08.46'da 5,1, saat 08.47'de 4,8, saat 11.35'te de 5,1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
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