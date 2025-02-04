Ege Denizi'nde bir haftada 700'den fazla deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 14.00'ya kadar Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

Ne olmuştu?

Ege Denizi, 28 Ocak 2025’ten itibaren meydana gelen depremlerle sarsılmıştı. Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik Santorini Adası'nda 30 kilometrelik fay hattının aktif hale gelmesine neden olmuştu.

En son bugün sabah saatlerinde merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.