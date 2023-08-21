Ege Denizi’nde deprem
AFAD, Ege Denizi – Kuşadası Körfezi’nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.57’de, Ege Denizi – Kuşadası Körfezi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İkinci deprem
AFAD, saat 10.59’da ise yine Ege Denizi – Kuşadası Körfezi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
İkinci depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak kaydedildi.