Ege Denizi’nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.57’de, Ege Denizi – Kuşadası Körfezi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İkinci deprem

AFAD, saat 10.59’da ise yine Ege Denizi – Kuşadası Körfezi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

İkinci depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak kaydedildi.