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Ege Denizi’nde deprem

AFAD, Ege Denizi – Kuşadası Körfezi’nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.57’de, Ege Denizi – Kuşadası Körfezi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İkinci deprem
AFAD, saat 10.59’da ise yine Ege Denizi – Kuşadası Körfezi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

İkinci depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak kaydedildi.