Ege Denizi'nde deprem!

Deprem haberlerinin ard arda geldiği Ege Denizi bugün de sallanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Santorini'de OHAL ilan edilmişti

Yunanistan’ın ünlü turistik adası Santorini'de de son günlerde art arda meydana gelen depremler nedeniyle dün Olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmişti. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede devam eden sismik hareketliliğin heyelan ve kaya düşmesi riskini artırdığını belirterek, 1 Mart’a kadar OHAL kararının geçerli olacağını duyurdu.