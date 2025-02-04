Ege Denizi'nde depremler: Belediye Başkanları bir araya geliyor

Ege Denizi’nde peş peşe meydana gelen depremler sonrası beş Büyükşehir Belediye Başkanı bir araya gelme kararı aldı.

Buna göre, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları İzmir’de CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinesinde acil durum toplantısı düzenliyor. Belediye Başkanlarının durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

Acil Durum Toplantısı için bugün yapılacak toplantı sonrası saat 15.00’da açıklama yapılacak.

Ne olmuştu?

Ege Denizi, 28 Ocak 2025’ten itibaren meydana gelen depremlerle sarsılmıştı. Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik Santorini Adası'nda 30 kilometrelik fay hattının aktif hale gelmesine neden olmuştu. O tarihten beri bölgede 400'ün üzerinde deprem meydana gelmişti.

En son bugün sabah saatlerinde merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.