Ege Denizi'nde depremler: Deprem Acil Eylem Planı Toplantısı yapıldı

Son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, belediyeleri de harekete geçirdi.

Bugün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında Ege Bölgesi'ndeki beş büyükşehir belediye başkanının katılımıyla İzmir'de "Deprem Acil Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek katıldı.

Toplantıda Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik görüşülerek olası bir afette yapılması gerekenler ele alındı.

"Afet kriz masaları oluşturduk"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, 24 saat beediyelerin teyakkuz içersinde olacaklarını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, afet kriz masaları oluşturulduğunu da ifade etti:

"İlgili belediyelerimizin itfaiye daire başkanları, afet koordinasyon merkezi yetkilileri, risk azaltacak dairelerin başkanlarıyla bir araya gelerek bazı kararlar aldık.

Bu kararla belediye başkanlıklarının çağrısına gerek olmadan ilgili daire başkanları bölgedeki diğer belediyedeki daire başkanlarıyla görüşebilecek. Daire başkanları kimin nerede, nasıl yardım edeceği ve ne yapacağı belirleyecek. Bununla ilgili yol haritasını belirledik. 24 saat esasına göre belediyelerimiz teyakkuz içerisinde. 5 büyükşehir belediyemiz eylem acil planını yarın hazır edecek, afet kriz masaları oluşturduk."

Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da bulundu. Zeybek ve Bakan yarın yapacakları toplantıyla Ege'deki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.