Ege Denizi'nde endişe artıyor! Santorini Adası'nda 30 kilometrelik fay hattı aktif hale geldi

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Santorini Adası'nda 30 kilometrelik bir fay hattının aktif hale geldiği bildirildi. Uzmanlar, bölgedeki depremlerin tektonik kökenli olduğunu ve volkanik hareketlilik ihtimalinin şimdilik düşük olduğunu belirtiyor.

400’den fazla deprem kaydedildi

Deprem uzmanı Gerasimos Papadopulos ve Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü Manolis Skordilis, Yunan basınına yaptıkları açıklamalarda bölgedeki hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Papadopulos, "Şu ana kadar sistemimiz 400’den fazla deprem kaydetti ve analiz etti ancak daha küçük ölçekli çok sayıda depremi analiz edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Papadopulos ayrıca sarsıntıların deniz altında gerçekleşmesi nedeniyle ciddi bir yıkıcı etkinin beklenmediğini belirterek, "Depremler deniz altı tektonik çukurunda meydana geliyor. Ciddi hasar yaratabilmesi için daha büyük şiddetlere ulaşması gerekir" dedi. Santorini Volkanı'nın bu durumdan etkilenme ihtimaliyle ilgili ise şu an için böyle bir olasılığın bulunmadığını ifade etti.

"Büyük bir deprem ihtimali göz ardı edilemez "

Profesör Manolis Skordilis ise Santorini açıklarındaki fay hattının aktif hale gelmesinin risk taşıdığını belirtti. Skordilis, "Aynı hat 1956 yılında 7,3 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Daha büyük bir deprem ihtimali kesinlikle göz ardı edilemez" diye konuştu. Fay hattının yaklaşık 20 kilometreden daha uzun olduğuna da dikkat çeken Skordilis, bölgenin sismik hareketlilik açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini dile getirdi.