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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde bugün ve yarın fırtına beklendiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ege Denizi'nde bugün öğleden sonra etkili olacak fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde bugün fırtına tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın ilerleyen saatlerde güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) etkisini göstermesi öngörülüyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor. 

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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