Ege Denizi'nde hareketlilik sürüyor! AFAD 70 kişilik takviye ekip gönderdi: Deprem kurulu toplanacak

Ege Denizi'nin Santorini Adası ve çevresinde, 28 Ocak 2025'ten itibaren başlayan sismik hareketler devam ediyor. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşırken, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugüne kadar büyüklüğü 3'ten fazla olan yaklaşık 1000 deprem kaydedildi. En güçlü sarsıntının 5.2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Deprem kurulu toplanacak

Sismik aktivitenin arttığı ilk andan itibaren, AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları bir araya gelerek durumun sürekli takibi için bir kurul oluşturdu.

Sabah'ın haberine göre AFAD, bu kurulun İzmir'de bir araya gelip, 1-2 gün içinde durum değerlendirmesi yapmasını planlıyor. Toplantının 12 Şubat Çarşamba ya da 13 Şubat Perşembe günü yapılması bekleniyor. Toplantı öncesinde, kurul üyeleri yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek ve bilgi paylaşımı yapılacak.

70 kişilik ekip görevlendirildi

AFAD, olası bir acil durumda müdahale için farklı illerden 70 kişilik bir ekibi de İzmir'e görevlendirdi. İzmir, Aydın ve Muğla'da kurulan mobil siren sistemlerinin yalnızca tsunami uyarısı vermek için değil, aynı zamanda deprem, sel gibi acil durumlarda da halkı bilgilendirmek amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

2020'de kısmi tsunami meydana gelmişti

30 Ekim 2020 tarihinde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında deniz suyunun çekilmesiyle birlikte, Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimleri su altında kalmıştı. Deniz suyu Kaleiçi'ne kadar ilerleyerek, araç ve dükkânlara zarar vermişti. Ayrıca, kıyıdaki tekneler de hasar görmüştü. Bu kısmi tsunamide, 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin boğularak hayatını kaybetmişti.

"Bölgedeki aktivite tektonik bir olaya dayanıyor"

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Kıdemli Araştırmacısı ve Sismik Tehlike Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aybige Akıncı, Yunanistan'ın Santorini Adası'nda meydana gelen depremlerle ilgili, "Bu bölge, Santorini Adası'na yakın bir bölgede Amargos fayının uç kısmında. Amargos fayı da geçmişte 1956'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem üretmiş olan bir fay. Buradaki aktiviteler deprem fırtınası olarak tanımladığımız bir aktivite ve fayın uç kısmında" şeklinde açıklamada bulundu.

Ege'deki deprem fırtınasının bu fayı tetikleyip tetiklemeyeceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını belirten Akıncı, bölgedeki aktivitenin tektonik bir olaya dayandığını vurguladı. Akıncı, "Afrika kuzeye doğru hareket ettikçe bu bölgede Helenik yay dediğimiz bir yay oluşuyor. Bir dalma batma zonunun oluşturduğu bir yay. Yoğunluğu farklı olan bir ortam bu ve Ege Denizi'nin altına doğru dalıyor. Magma yeryüzüne yükselerek yanardağları, yani deniz içindeki yanardağları oluşturuyor" şeklinde ifadeler kullandı.