Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 27 Ekim son depremler listesi...

Çanakkale, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.12'de kaydedilen 4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İki artçı meydana geldi

Ana depremin ardından bölgede 10.14 ve 10.17 saatlerinde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bu artçı depremlerin büyüklükleri 2.8 ve 3.7 olarak ölçüldü.

27 Ekim son depremler listesi

10:17 - 3.7 (Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık / Çanakkale)

10:14 - 2.8 (Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık / Çanakkale)

10:12 - 4.0 (Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık / Çanakkale)

09:57 - 1.4 (Sındırgı / Balıkesir)

09:55 - 1.4 (Şereflikoçhisar / Ankara)

09:43 - 1.9 (Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi / Tekirdağ)

09:36 - 3.8 (Silifke / Mersin)

09:29 - 1.4 (Sındırgı / Balıkesir)

08:55 - 1.0 (Bala / Ankara)

08:46 - 1.0 (Sındırgı / Balıkesir)

08:41 - 1.0 (Pazarcık / Kahramanmaraş)

08:39 - 1.4 (Simav / Kütahya)

08:37 - 1.1 (Sındırgı / Balıkesir)

08:30 - 1.5 (Simav / Kütahya)

08:08 - 2.1 (Sındırgı / Balıkesir)

08:04 - 1.2 (Sındırgı / Balıkesir)

07:59 - 1.7 (Sındırgı / Balıkesir)

07:25 - 2.6 (Sındırgı / Balıkesir)