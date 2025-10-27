Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 27 Ekim son depremler listesi...

Ege Denizi'nde korkutan deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Ege Denizi'nde saat 10.12'de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre depremin 4 büyüklüğünde ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Sarsıntı 13,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çanakkale, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.12'de kaydedilen 4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
İki artçı meydana geldi
Ana depremin ardından bölgede 10.14 ve 10.17 saatlerinde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bu artçı depremlerin büyüklükleri 2.8 ve 3.7 olarak ölçüldü.
27 Ekim son depremler listesi
10:17 - 3.7 (Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık / Çanakkale)
10:14 - 2.8 (Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık / Çanakkale)
10:12 - 4.0 (Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık / Çanakkale)
09:57 - 1.4 (Sındırgı / Balıkesir)
09:55 - 1.4 (Şereflikoçhisar / Ankara)
09:43 - 1.9 (Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi / Tekirdağ)
09:36 - 3.8 (Silifke / Mersin)
09:29 - 1.4 (Sındırgı / Balıkesir)
08:55 - 1.0 (Bala / Ankara)
08:46 - 1.0 (Sındırgı / Balıkesir)
08:41 - 1.0 (Pazarcık / Kahramanmaraş)
08:39 - 1.4 (Simav / Kütahya)
08:37 - 1.1 (Sındırgı / Balıkesir)
08:30 - 1.5 (Simav / Kütahya)
08:08 - 2.1 (Sındırgı / Balıkesir)
08:04 - 1.2 (Sındırgı / Balıkesir)
07:59 - 1.7 (Sındırgı / Balıkesir)
07:25 - 2.6 (Sındırgı / Balıkesir)