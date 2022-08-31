Ege Denizi'nde üst üste iki deprem

Ege Denizi'nde üst üste depremler meydana geldi.

Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından. 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan paylaşımda, "Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullandı.

#DEPREM: Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2022

Kandilli Rasathanesi ise Twitter hesabından Ege Denizi'nde 4,8 ve 5,3 büyüklüğünde iki depremin yaşandığını duyurdu.

Depremin Aydın ve Didim'de de hissedildiği bildirildi.