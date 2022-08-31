Ege Denizi'nde üst üste iki deprem
Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında art arda iki deprem meydana geldi. İlki 4,7 büyüklüğünde olan sarsıntının ardından 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Ege Denizi'nde üst üste depremler meydana geldi.
Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından. 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan yapılan paylaşımda, "Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullandı.
#DEPREM: Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Kandilli Rasathanesi ise Twitter hesabından Ege Denizi'nde 4,8 ve 5,3 büyüklüğünde iki depremin yaşandığını duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 31, 2022
EGE DENIZI https://t.co/WzCQhkMAwZ
31.08.2022, 13:10:10 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 13.5 km#Kandilli
Depremin Aydın ve Didim'de de hissedildiği bildirildi.