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Ege Denizi'ndeki 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama

Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, Midilli Adası'nın güneyindeki fay hattını işaret etti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 4.5'lik depremden bir dakika önce de 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. 

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Prof. Dr. Naci Görür, İzmir açıklarındaki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem olasılkla Midilli Adası’nın hemen güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştu" ifadelerini kullandı.

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