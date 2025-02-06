Ege Denizi'ndeki depremlerin merkezi Santorini Adası'nda olağanüstü hâl İlan edildi

Yunanistan’ın ünlü turistik adası Santorini, son günlerde art arda meydana gelen depremler nedeniyle Olağanüstü hâl (OHAL) ilan etti. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede devam eden sismik hareketliliğin heyelan ve kaya düşmesi riskini artırdığını belirterek, 1 Mart’a kadar OHAL kararının geçerli olacağını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Santorini ve çevresindeki adalara destek amacıyla çok sayıda acil durum ekibinin gönderildiğini açıkladı. Marinakis, "İtfaiye teşkilatları, polis, sahil güvenlik, silahlı kuvvetler ve acil tıbbi hizmetler, Santorini ve çevresindeki adalara ek personel ve özel ekipmanla takviye sağladı" dedi.

Sadece Çarşamba gecesi, Santorini çevresindeki sularda büyüklüğü 4’ün üzerinde 6 deprem kaydedildi. Bunun ardından Amorgos’un güneyinde 5,1 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı daha meydana geldi.

Artan depremler sonrası halk adayı terk etmeye başladı. Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından, Santorini'den 7 bini feribot, 4 bini ise uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Komşu adalar Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos'ta da okullar yarına kadar kapatıldı.

Yetkililer, sismik hareketliliğin devam edebileceği uyarısında bulunurken, bölge halkına dikkatli olmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.