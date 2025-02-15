Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sürüyor! Bir adada daha olağanüstü hal ilan edildi

Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi. Adadaki olağanüstü hal durumunun 14 Mart'a kadar süreceği açıklandı.

Yamurgi ve Anafiya adalarında bu hafta, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi.