Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği

Yangın, saat 18.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıktı. Poliklinikler binası zemin katta bulunan Mamografi Bölümü'nden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlerin yükseldiğini gören ve panik olan hastane çalışanları ile vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Adrese intikal eden çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.



İtfaiye ekiplerince yangın noktasında soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenilirken, yangınla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.