Ege ve Akdeniz alarmda: Şiddetli yağış ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede yağışlı sistemin hakim olması bekleniyor. Özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağış öne çıkıyor.

Ege ve Batı Akdeniz’de şiddetli yağış

Yağışların Ege ve Batı Akdeniz genelinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Balıkesir ve Bursa çevrelerinde de kuvvetli yağış görülecek. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulunuyor.

Fırtına etkili olacak

Ege ile Batı Akdeniz’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İç kesimlerde sis ve pus

İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Görüş mesafesinde düşüş nedeniyle sürücüler için dikkat uyarısı yapıldı.

Doğu’da kar ve çığ riski

Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda riskin arttığı belirtiliyor.

Sıcaklık batıda düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması, kuzeydoğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl?

İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, Ankara’da öğle saatlerinden itibaren yağış etkili olacak. İzmir’de ise akşam saatlerinde yağışın kuvvetini artırması öngörülüyor.