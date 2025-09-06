Ege’de 17 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldığı duyuruldu. 1 kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Muğla Dalaman açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.