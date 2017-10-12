Ege'de 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin Çanakkale'de bulunan Babakale Köyü olduğu bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Magnesia kenti açıklarında bugün saat 01.49'da 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
7.08 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinin Babakale Köyü olduğu açıkladı.
Kaynak: DHA