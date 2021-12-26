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Ege'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında saat 21.59'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

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