Ege'de 5.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında saat 21.59'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2021
Büyüklük : 5.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 21.76 km.Dodecanese (Yunanistan), 172.89 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.12.2021, 21:59:08 TSİ
Enlem : 35.1500 N
Boylam : 26.9460 E
Derinlik : 35.10 km
Detay : https://t.co/ZcbifWkz0b@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.