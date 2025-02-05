Ege'de deprem fırtınası sürüyor! AFAD duyurdu! İki dakika arayla 4,7 ve 4,8 ile sarsıldı
Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası sürüyor. AFAD bölgede iki dakika arayla iki deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri ise 4,7 ve 4,8 olarak tespit edildi.
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Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.08 ile 14.10'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.