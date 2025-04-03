Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 6 kişi hayatını kaybetti
Ege Denizi'ndeki Midilli Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bu sabah Afganistan ve Suriye kökenli düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot Midilli açıklarında alabora oldu.
Helikopterlerle yapılan arama çalışmasında, denizde 6 kişinin cansız bedeni tespit edildi.
Kazadan kurtulan 23 kişiden edinilen bilgilere göre, botta toplam 31 kişi bulunuyordu.
Yunan Sahil Güvenlik birimleri kayıpları arama çalışmalarını sürdürüyor.