Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 6 kişi hayatını kaybetti

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bu sabah Afganistan ve Suriye kökenli düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot Midilli açıklarında alabora oldu.

Helikopterlerle yapılan arama çalışmasında, denizde 6 kişinin cansız bedeni tespit edildi.

Kazadan kurtulan 23 kişiden edinilen bilgilere göre, botta toplam 31 kişi bulunuyordu.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri kayıpları arama çalışmalarını sürdürüyor.