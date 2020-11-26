Ege'den Vietnam'a doğaltaş ihracatı için sanal yol açıldı

Pandemi döneminde iptal edilen fiziki fuarlar ve ticaret heyetlerine karşı sanal pazarlamayı öne çıkaran Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Vietnam’a yönelik sektörel sanal ticaret heyeti düzenledi. 24 Kasım’da başlayan bugün sona erecek olan sanal ticaret heyeti organizasyonunun açılışında, pandeminin olumsuz etkilerini anlatan sektörün ihracatını artırmak için mücadeleye devam edeceği vurgusu yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, sektör ihracatında pandemiye bağlı düşüşü tersine çevirmek için yaptıkları çalışmalardan olumlu sonuç aldıklarını belirtti. Sektörün Çin pazarına ağırlık verdiğini, oysaki Vietnam’ın ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Turagay, şöyle konuştu: “Mermer ve doğaltaş ihracatında yumurtaları bir sepete koyma yani Çin pazarına ağırlık söz konusuydu. Pazarı çeşitlendirmek adına yaptığımız çalışmalarda zorlu dönemi aştık. Toparlanma başladı. 1 milyar 395 milyon dolarlık ihracata karşın 80 milyon dolarlık ithalatı olan doğaltaş, Türkiye ekonomisine net katkı koyan bir sektör. Vietnam ise bölgenin parlayan yıldızı. 271 milyar dolar ithalatı olan bu ülkeye yaptığımız ihracat 300 milyon dolar. Bu pazara daha çok çalışmalıyız.”

“Hızla zenginleşen Vietnam’ın iç talebi arttı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, son yıllarda ekonomisi hızla gelişen bu ülkenin artan iç talebine vurgu yaptı. Gülle, “Vietnam’ın bu potansiyeline rağmen ihracatımızın 339 milyon dolarla sınırlı kaldığını görüyoruz. Mevcut ihracat rakamımızı en kısa sürede 1 milyar doların üzerine çıkarmalıyız. Sanal ticaret heyeti organizasyonu bu hedefi gerçekleştirme yolunda önemli adım” dedi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise hazirandan bu yana birçok sektörle Türkiye’de ve dünyada dijital fuarcılıkta ilklere imza atarak, dünyanın birçok ülkesine sanal ticaret heyetleri düzenleyerek yeni bir ticaret ekseni yarattıklarını söyledi. Eskinazi, “Pandemi küresel ekonomiyi etkilemeye devam ederken, biz farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki potansiyelimizi artırma mücadelemize devam ediyoruz. Vietnam’la ilgili üç günlük sanal doğaltaş ticaret heyetimiz, firmalarımıza yeni iş birlikleri ve ortaklıklar için önemli bir ayrıcalık ve avantaj sunuyor” dedi.

Doğaltaş ihracatı için potansiyel pazar

EMİB Başkanı Mevlüt Kaya da pandeminin ilk ve en çok etkilediği sektörlerden madencilikte alınan kapsamlı önlemler sayesinde kayıpların en aza indirildiğini söyledi. Ocak-Ekim 2020 döneminde doğaltaş ihracatının yüzde 9 kayıpla 1 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Kaya, “Bu ortamda 2018-2021 yılları arasında doğaltaş pazarında yüzde 10’a yakın büyümesi beklenen Vietnam pazarına özel bir sanal ticaret heyeti organizasyonu planladık. Hep birlikte sektörümüz, ülkemiz ihracatı adına güzel neticeler alacağımız bir organizasyona imza attıyoruz” diye konuştu. Hanoi Ticaret Ateşesi Burak Cihan Ürkmez, 3 milyar dolar olan iki ülke arası ticaret hacmini pandemi ile birlikte 1.8 milyar dolara gerilediğine dikkat çekerek bur rakamın potansiyeli yansıtmadığını söyledi.