Eğirdir Gölü'ne can suyu! Bakan Yumaklı duyurdu: 21 milyar TL'lik dev proje başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin önemli doğal miraslarından Eğirdir Gölü'nü korumak amacıyla hayata geçirilecek dev projeyle ilgili müjdeli haberi duyurdu. Yumaklı, göle yıllık 42 milyon metreküp su takviyesi sağlayacak projenin ihalesinin tamamlandığını ve yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Gölün hacmi yüzde 55 oranında geriledi

Bakan Yumaklı, Eğirdir Gölü'nün son yıllarda ciddi bir su sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. İklim krizi ve aşırı su kullanımı nedeniyle göl derinliğinin son on yılda 11 metreden 6 metreye düştüğünü belirten Yumaklı, "Yaşanan iklim krizinin etkilerinin yanında ülkemizde en çok su kullanımı yapılan göllerden birisi olması sebebiyle maalesef gölün derinliği son 10 yılda 11 metreden 6 metreye kadar düşmüştür. Dolayısıyla gölün hacmi yüzde 55 oranında gerilemiştir" dedi.

Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından göl ve havzasında yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 2,2 milyar metreküp suyun Yılanlı Derivasyonu aracılığıyla göle aktarıldığını, 120 bin dekar alanın sulama altyapısının modernize edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yeni proje kapsamında Aksu Havzası’ndan alınacak suyun 12,7 kilometrelik boru hattı ile göle ulaştırılacağını kaydeden Yumaklı, "Eğirdir Gölü’nü korumak, aynı zamanda bir milletin üretim gücünü, gıda güvenliğini ve iklim direncini korumaktır" dedi.

Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nın detayları

Yumaklı ayrıca, 20 Haziran'da açıklanan Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'na da değindi. Eylem planının 13 ana ve 31 alt başlıktan oluştuğunu ve 2025-2030 yılları arasında toplam 21 milyar liralık yatırım yapılacağını kaydetti.

Bu yatırımların üç temel stratejik hedefi olduğunu belirten Yumaklı, hedefleri şu şekilde sıraladı: suyu daha etkin ve adil kullanmak, yeraltı ve yüzey sularını bilimsel temelde yönetmek, doğal dengeyi ve ekosistemi korumak. Projelerin tamamlanmasıyla Isparta'nın altı yıllık içme suyu ihtiyacına eşdeğer, 150 milyon metreküp suyun sadece bir yılda tasarruf edileceğini söyledi. Bu çalışmaların, göl seviyesini yükselterek su kalitesini artıracağını ve bölgenin ekosistemini koruyacağını da ekledi.