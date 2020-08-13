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Eğitim için COVID-19'la mücadele çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı" ifadesini kullandı.

Eğitim için COVID-19'la mücadele çağrısı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 milyon öğrencinin eğitiminin, birlik içinde COVID-19 mücadeleye bağlı olduğunu belirtti.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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