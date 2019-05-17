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Eğitim sistemi değişiyor

Eğitim sisteminde yapılan değişiklikle; her öğrenci üniversitedeki gibi istediği dersi seçebilecek, ders sayısı azalacak.

Eğitim sistemi değişiyor
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Eğitim sistemi değişiyor... Yarın açıklanacak yeni sisteme ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre yeni sistem 2020-2021 eğitim yılında 9'uncu sınıflardan başlayacak, kademeli geçiş olacak.

İşte ayrıntılar:

- 12. sınıflarda ders saatleri azalacak, destek çalışması gelecek.

- Her öğrenci üniversitedeki gibi istediği dersi seçebilecek

- Bilgi kuramı zorunlu ders haline gelecek.

- Uygulamalı öğrenme ağırlık kazanacak.

- Ders sayısı azalıyor, liselere kariyer ofisleri geliyor.

Dün de yaz tatilini 2 hafta kısaltarak bu süreyi nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak kullandıracak değişiklik duyurulmuştu.

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