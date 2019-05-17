Eğitim sistemi değişiyor
Eğitim sisteminde yapılan değişiklikle; her öğrenci üniversitedeki gibi istediği dersi seçebilecek, ders sayısı azalacak.
Eğitim sistemi değişiyor... Yarın açıklanacak yeni sisteme ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre yeni sistem 2020-2021 eğitim yılında 9'uncu sınıflardan başlayacak, kademeli geçiş olacak.
İşte ayrıntılar:
- 12. sınıflarda ders saatleri azalacak, destek çalışması gelecek.
- Her öğrenci üniversitedeki gibi istediği dersi seçebilecek
- Bilgi kuramı zorunlu ders haline gelecek.
- Uygulamalı öğrenme ağırlık kazanacak.
- Ders sayısı azalıyor, liselere kariyer ofisleri geliyor.
Dün de yaz tatilini 2 hafta kısaltarak bu süreyi nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak kullandıracak değişiklik duyurulmuştu.