Eğitim uçağı tarlaya çakıldı: 1 yaralı

Olay, saat 12.00 sıralarında Denizli’nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlaya uçak düştüğünü gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, İsabey Mahallesi Höyük mevkisindeki boş araziye düşen eğitim uçağının yerini tespit etti.

Yaptığı sert iniş sırasında ters dönen uçak, ters vaziyette çamura saplandı. Kazadan yaralı olarak kurtarılan pilot Şükrü Yiğit Devebacak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.

Pilotun sağlık durumu iyi

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir."

Motor arızası ihtimali üzerinden duruluyor

Pilot Şükrü Yiğit Devebacak'ın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Uçağın ait olduğu şirket ise bölgeye teknik ekip gönderdi. Ekibin çalışmalarının ardında uçak araziden kaldırılacak.