Eğitimde fırsat eşitliği ‘dijital kütüphanem’le geliyor

09 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA- Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve bilimsel kaynaklara gereksinim duyan kişileri buluşturacak olan platformda, yurt dışındaki öğretim üyeleri ile işbirliği yapmaya da teşvik edecek. Dijital Kütüphanem’de akademik eserler yanında akademik olmayan eserler de yayınlanabilecek. Bilgiyi paylaşma amacında olan herkese açık portal sayesinde, eserlere dünya genelinde erişim sağlanabilecek. Öğrenciler ders notlarını satışa sunarak eğitimlerine maddi katkıda bulunurken, öğretim elemanlarının eserlerinin kayıt dışı yayınlanması en aza indirgenmiş olacak.

Teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde bilgilere teknolojik araçlar kullanılarak erişilmesiyle unutulmaya yüz tutan kütüphanelere dijital kütüphanelerle yeniden hayat veriliyor. Dijitalleşen dünyada kitaba ve bilgiye erişim 7/24 ulaşılabilir oluyor. Öğretim elemanları ve öğrencilerin buluştuğu dijital bir platform olan Dijital Kütüphanem; akademik eserlerin yanı sıra akademik olmayan eserleri de yayınlıyor. Dijital Kütüphanem Kurucusu Prof. Dr. Ali Ceylan, “Bu alanda çalışanlara eserlerini Türkçe ve yabancı dillerde yayınlama olanağı sunuyoruz. Ders notları, ders videoları, sesli kitap ve yayınlardan oluşan bir kütüphane kurduk. Hedefimiz, Türkiye’nin en büyük dijital kütüphanesini ve yayınevini kurmak” dedi.

Telif geliri elde edilebiliyor

Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra yurt dışındaki öğretim üyeleriyle de işbirliği yapmak istediklerinden de bahseden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kütüphanemiz, web ve akıllı telefonlara uygun bir aplikasyon hazırladık ve www.dijitalkutuphanem.com adresinde hizmet veriyor. Platform üzerinde yayınlar akademisyen ve öğrencilerin tercihine bağlı olarak ücretli veya ücretsiz olup, telif geliri de elde edilebiliyor. Öğrencilere aynı dersin farklı üniversitelerdeki ders notlarına da ulaşabilme, birden çok farklı kaynaktan yararlanabilme, aynı dersi anlatan farklı öğretim üyelerinin videolarını izleyip, sesli anlatımlarını dinleyebilmek imkanı sunuluyor. Ayrıca, üye olan kullanıcılar ayrıca arkadaş listeleri oluşturarak, kitap veya içerik hediye edebiliyor, satın aldıkları tüm içeriklere sınırsız erişim sağlayabiliyor.”