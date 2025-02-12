Eğitime kar engeli: 9 ilde okullar tatil edildi

Türkiye’nin farklı illerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildi.

Meteorolojik uyarıların ardından, Kastamonu, Kırşehir, Kayseri, Elazığ, Bingöl, Sivas, Karaman, Niğde ve Malatya illerinde okullar tatil edilerek, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel için idari izin uygulandı.

İşte kar tatili verilen iller:

1-Kırşehir

Kırşehir Valiliği, gece ve gün boyunca etkili olacağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle 13 Şubat’ta il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının tatil edildiğini duyurdu. Hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

2-Kayseri

Kayseri Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 Şubat’ta eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı belirtildi.

3-Elazığ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kar yağışının sabah saatlerinde artacağı beklentisiyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu görevlileri için de idari izin uygulandı.

4- Bingöl

Bingöl Valiliği, Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, 13 Şubat’ta şehir genelinde kar yağışının etkili olacağını belirterek eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

5-Malatya

Malatya Valiliği, kar yağışının daha da şiddetleneceği beklentisiyle 13 Şubat’ta eğitime ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

6-Sivas

Sivas'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliği, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve don olaylarının yaşanabileceği gerekçesiyle, il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

7-Karaman

Karaman’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle 13 Şubat 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik, kent merkezi ve ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

8-Niğde

Niğde’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik, il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu olan kadın personel ile engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

9-Kastamonu

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitimde aksama yaşandı. Kent merkezi ile Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilirken, Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.