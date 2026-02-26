Eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler!

Anadolu’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tedbir amaçlı karar alındığını duyurdu. İşte il il son durum:

Erzincan

Kent genelinde ve tüm ilçelerde resmi ve özel tüm okullar, kurslar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreşe giden kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.

Bingöl - Karlıova

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de izinli olacak.

Tunceli

Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Hozat ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitime ara verildi. Belirlenen kapsamdaki kamu personeli idari izinli sayılacak.

Erzurum

Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs’ta tüm okullarda eğitime ara verildi. Horasan’da taşımalı eğitim durduruldu. Ayrıca Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de de tatil kararı alındı. Hamile ve engelli kamu personeli izinli olacak.

Bayburt

İl merkezi ve iki ilçede resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreşe giden kadın personel idari izin kapsamına alındı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışının etkisi artırdı. Valilik, il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu, buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Malatya

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 26 Şubat tarihinde 1 günlük ara verildi.