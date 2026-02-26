Eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Anadolu’yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı, birçok il ve ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle valilik ve kaymakamlıklar art arda tatil kararları aldı. Erzincan’dan Erzurum’a, Bingöl’den Bayburt’a kadar pek çok şehirde okullar 26 Şubat Perşembe (bugün) kapalı olacak. İşte okulların tatil edildiği iller...
Anadolu’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tedbir amaçlı karar alındığını duyurdu. İşte il il son durum:
Erzincan
Kent genelinde ve tüm ilçelerde resmi ve özel tüm okullar, kurslar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreşe giden kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.
Bingöl - Karlıova
Yoğun kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de izinli olacak.
Tunceli
Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Hozat ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitime ara verildi. Belirlenen kapsamdaki kamu personeli idari izinli sayılacak.
Erzurum
Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs’ta tüm okullarda eğitime ara verildi. Horasan’da taşımalı eğitim durduruldu. Ayrıca Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de de tatil kararı alındı. Hamile ve engelli kamu personeli izinli olacak.
Bayburt
İl merkezi ve iki ilçede resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreşe giden kadın personel idari izin kapsamına alındı.
Gümüşhane
Gümüşhane'de kar yağışının etkisi artırdı. Valilik, il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu, buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.
Malatya
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 26 Şubat tarihinde 1 günlük ara verildi.