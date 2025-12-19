EGM 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Emniyet Teşkilatına (Ankara 300, İstanbul 150, İzmir 50) toplam 500 sözleşmeli destek personeli alınacak. Başvuru için sabırsızlanan adaylar ilan incelemek istiyor. Sabırsızlık artarken "EGM 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu yoğunlaşmış durumda...

EGM 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları hangi tarihte?

Emniyet Genel Müdürlüğü 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları 29.12.2025 – 02.01.2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden yapabilecek. Adaylar daha sonra sözlü ve uygulamalı sınavlardan geçecek.

Başvuru şartları neler?

Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli statüde yapılacaktır.

Personel alımı, sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre yapılacaktır.

2024 KPSS ortaöğretim KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine uygun olmak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Sınav komisyonu, gerekli görmesi halinde tüm adayları eleme yetkisine sahiptir.

Daha önce sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı feshedenler için 1 yıl geçmeden başvuru yapılamaz.

Ataması yapılan sözleşmeli personelin sonradan başka birime atanması yapılamaz.

Duyurular Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak, adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir.