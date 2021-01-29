EGM memur alımı başvurusu bugün sona eriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) memur alımı ile 110 personel istihdam edeceğini duyurdu. 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak başvurularda adaylarda KPSS puanı aranacak ve adaylar EGM memur alımı başvurularını İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat yapacak. EGM personel alımı başvurusu yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabilecek.

Başvuruların ardından adaylar KPSS-P94 puanına göre sıralanacak ve alınacak personel sayısının beş katı kadar aday sınava çağırılacak. Bu süreçte son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sınava dahil edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri ve sınav tarihleri EGM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bilgileri ile sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecek.

EGM memur alımı başvuruları sonrasında sınavda adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecek.