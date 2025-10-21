EGM promosyon ihalesi canlı izle: EGM maaş promosyonu belli oldu mu, ne kadar? İhale sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM maaş promosyonu için ilk teklif bugün verilecek. Heyecan had safhada… Yüz binler teklifi heyecanla beklerken ihale canlı yayında yapılacak. İşte canlı yayın linki...

EGM promosyon ihalesi saat kaçta?

Emniyet Genel Müdürlüğünün maaş promosyonu ihalesi bugün saat 14.30'da başlayacak. Personeller ihaleyi emniyet teşkilatı sosyal medya hesabından canlı izleyebilecek. Öte yandan Polis Radyosu'ndan da ihale takip edilebilecek.

EGM PROMOSYON İHALE CANLI İZLE

Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı maaş promosyon talebini açıkladı

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin teklif ve çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Açıklamaya göre sendikanın 2025 yılı için talep ettiği maaş promosyon tutarı 270.000 TL olarak belirlendi. Bu tutarın tek seferde ve peşin olarak ödenmesi, ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranında ekstra ödeme yapılması talep edildi.

Promosyon yerine alternatif seçenek tercih etmek isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi imkânı sunulması önerilirken, ihale şartnamesinin ise 164.440 TL taban fiyat üzerinden hazırlanması istendi.