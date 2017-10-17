EGM'den Bakan Kaya'nın eşiyle ilgili açıklama

17 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda yer alan iddiaların, gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik ve tamamen asılsız olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme aracı olarak kullandığı ByLock programının adli delil olma özelliğini boşa çıkarmaya ve FETÖ ile mücadele kararlılığında hedef saptırmaya yönelik gayretler olduğu belirtildi.

Kişi, kurum ve makamları yıpratma amacıyla yine bu yönde çalışıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen Bylock listelerinde Sayın Bakan'ın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır."

Açıklamada, "FETÖ ve tüm terör örgütleriyle mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: AA